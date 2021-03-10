Жители поселка «Сосновый бор» под Казанью оказались в снежном плену из-за занесенных дорог — видео

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В Пестречинском районе Татарстана коттеджный поселок «Сосновый бор» оказался в снежном плену из-за нечищенных дорог. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Жители вынуждены сами выкапывать дороги к своим домам. Местные переживают, что в случае возникновения ЧП, скорая или пожарные проедут туда с трудом.

Жители вынуждены пользоваться дорогой через Кулаево и Пестрецы: а это лишние 50 км. В исполкоме Пестречинского района отметили, что «Сосновый бор» — проект девелопера, с которым была достигнута договоренность об уборке дорог.

Представитель девелоперской компании «МИК» объяснил, что улицы регулярно чистятся, однако возникают и внештатные ситуации, когда техника ломается.

На минувших выходных в Куюках пожарная машина не смогла проехать на вызов. По данным очевидцев, машина просто «не влезла в узкую дорогу» и прийти на помощь пришлось уже пожарным.



Татьяна Леухина