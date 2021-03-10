В Казани на пожаре пострадал 15-летний подросток

Фото: прокуратура РТ

Сегодня в Казани в многоквартирном доме на проспекте Амирхана произошел пожар. Пострадал 15-летний подросток, его госпитализировали, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.



На место происшествия выехал прокурор Ново-Савиновского района Казани Сергей Брынза.

Предположительный очаг пожара обнаружили в комнате пострадавшего — на его рабочем столе.

В здании работают огнеборцы и пожарные дознаватели. Обстоятельства случившегося выясняются.

Фото: прокуратура РТ

По данным ГУ МЧС России по РТ, горели компьютерный стол и вещи в квартире на девятом этаже девятиэтажного дома. Ребенок на момент прибытия пожарных находился на лестничной клетке девятого этажа. С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» он госпитализирован в ДРКБ. Причина пожара устанавливается.