В Казани на пожаре пострадал 15-летний подросток
Сегодня в Казани в многоквартирном доме на проспекте Амирхана произошел пожар. Пострадал 15-летний подросток, его госпитализировали, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.
На место происшествия выехал прокурор Ново-Савиновского района Казани Сергей Брынза.
Предположительный очаг пожара обнаружили в комнате пострадавшего — на его рабочем столе.
В здании работают огнеборцы и пожарные дознаватели. Обстоятельства случившегося выясняются.
По данным ГУ МЧС России по РТ, горели компьютерный стол и вещи в квартире на девятом этаже девятиэтажного дома. Ребенок на момент прибытия пожарных находился на лестничной клетке девятого этажа. С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» он госпитализирован в ДРКБ. Причина пожара устанавливается.ПроисшествияОбщество Татарстан
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