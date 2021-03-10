В казанской больнице скончался председатель судебного состава Верховного суда РТ

По данным источников «Реального времени», сегодня в одной из больниц Казани скончался заслуженный юрист России и Татарстана Раис Абдуллин, председатель судебного состава по уголовным делам Верховного суда Татарстана.



Завтра в 10 часов утра в горбольнице №7 состоится гражданская панихида.

Фото: пресс-служба Верховного суда РТ

Соболезнования родным и близким покойного уже выразили коллективы Верховного суда РТ, Совет судей республики, Управления Судебного департамента в РТ, комиссии по приему экзамена на должность судьи и Квалификационной коллегии судей Татарстана. Председателем этой коллегии Раис Абдуллин отработал три срока. Дважды избирался в состав Совета судей республики, был заместителем председателя этого органа судейского сообщества.

Абдуллину было 64 года. В судебной системе он отработал более 39 лет, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Верховного суда РТ.