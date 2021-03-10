В Татарстане за год выявили 437 нарушений в сфере лесного надзора — ущерб составил 25,9 млн

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Татарстане в прошлом году было проведено 23 тыс. мероприятий и выявлено 437 нарушений в сфере лесного надзора. Общая сумма ущерба составила 25,9 млн рублей. Об этом сообщили на заседании Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике в Госсовете РТ.

В досудебном порядке было уплачено более 20 млн рублей. 668 лиц были привлечены к административной ответственности. Кроме того, было выписано 544 штрафа на сумму 2,5 млн рублей.

Также в прошлом году выявили случаи незаконной вырубки леса 207 раз. Отмечается сокращение подобных правонарушений.

Фото: zelenodolsk.tatarstan.ru

Заместитель министра лесного хозяйства РТ Раис Гумеров отметил, что Татарстан относится к малолесным регионам. Лесистость территории республики составляет 17,5%, по данному показателю республика находится на 11-м месте среди регионов ПФО.

С 2022 года планируется использовать только посадочный материал с закрытой корневой системой. В настоящее время Минсельхозом РТ регулярно проводится работа по сбору информации об участках, пригодных для лесовосстановления или лесоразведения.

Ранее сообщалось, что индивидуального предпринимателя из Нижнекамска привлекут к административной ответственности за самовольное занятие лесного участка, на котором он соорудил горку.

