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Два человека погибли при пожаре в частном доме в Татарстане — видео

08:45, 10.03.2021
Два человека погибли при пожаре в частном доме в Татарстане — видео
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Черемшанском районе Татарстана два человека погибли при пожаре в частном доме. О произошедшем рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщение о пожаре в селе Лашманка поступило 10 марта в 02.23. Загорелся одноэтажный бревенчатый жилой дом площадью 8х10 метров. Огонь потушили к трем утра.

Во время разборки и проливки строительных конструкций в доме обнаружено тело мужчины, предварительно, 60-летнего хозяина дома. Через час был найден второй погибший, предположительно, ему 59 лет.

Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора. По предварительной информации, рассматривается версия неосторожности при курении.

Ранее в Татарстане возбудили уголовное дело после гибели трех мужчин на пожаре.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
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