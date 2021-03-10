Два человека погибли при пожаре в частном доме в Татарстане — видео

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Черемшанском районе Татарстана два человека погибли при пожаре в частном доме. О произошедшем рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщение о пожаре в селе Лашманка поступило 10 марта в 02.23. Загорелся одноэтажный бревенчатый жилой дом площадью 8х10 метров. Огонь потушили к трем утра.

Во время разборки и проливки строительных конструкций в доме обнаружено тело мужчины, предварительно, 60-летнего хозяина дома. Через час был найден второй погибший, предположительно, ему 59 лет.

Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора. По предварительной информации, рассматривается версия неосторожности при курении.

Ранее в Татарстане возбудили уголовное дело после гибели трех мужчин на пожаре.

Ольга Плешкова