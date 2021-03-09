«Ак Барс» вышел во второй раунд Кубка Гагарина, обыграв «Торпедо» в серии 4:0

«Ак Барс» победил нижегородское «Торпедо» (4:1) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Четыре шайбы в игре команды провели во втором периоде встречи. В составе казанцев по голу забили Андрей Педан, Найджел Доус и Виктор Тихонов. Единственную шайбу за нижегородцев забросил Иван Чехович.

Окончательную точку в матче поставил Станислав Галиев, распечатавший пустые ворота хозяев в концовке третьего периода.

Тройка ДДТ работает на полную мощность pic.twitter.com/1qLZnEcmi5 — ХК Ак Барс (@hcakbars) March 9, 2021

Для «Ак Барса» эта победа стала четвертой в серии и казанцы вышли в следующий раунд Кубка Гагарина. «Торпедо» вылетело из плей-офф КХЛ, досрочно завершив сезон.

Соперник «Ак Барса» во втором раунде турнира станет известен чуть позже.

Напомним, ранее «Салават Юлаев» выиграл третий матч серии с «Трактором».

«Торпедо» — «Ак Барс» — 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Голы:

0:1 — Педан (Кормье, Петров, 20:15);

0:2 — Доус (Галимов, Мерфи, 22:33);

1:2 — Чехович (Уайдмэн, Миле, 27:21);

1:3 — Тихонов (Да Коста, Доус, 30:05);

1:4 — Галиев (57:52).