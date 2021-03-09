«Салават Юлаев» повел со счетом 3:1 в серии с «Трактором» в плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» обыграл в гостях челябинский «Трактор» (3:0) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Уфимцы открыли счет на 34-й минуте встречи, когда Тему Хартикайнен в одно касание отправил шайбу в ворота Романа Вилла. Второй гол был заброшен в третьем периоде, Маркус Гранлунд реализовал передачу Сакари Маннинена и удвоил преимущество своей команды.

Несмотря на множество моментов, «Трактор» не смог распечатать ворота Юхи Метсолы. Вместо этого хозяева пропустили сами. В пустые ворота третью шайбу забросил Маннинен.

Благодаря этой победе «Салават Юлаев» повел в серии с «Трактором» со счетом 3:1. В следующем матче в Уфе команда Томи Ламсы может обеспечить себе выход во второй раунд Кубка Гагарина.

«Трактор» — «Салават Юлаев» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы:

0:1 — 34:10, Хартикайнен (Гранлунд);

0:2 — 48:56, Гранлунд (Маннинен);

0:3 — 58:24, Маннинен (Панин, Гранлунд).