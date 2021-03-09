Умерла писательница Татьяна Полякова

Умерла писательница Татьяна Полякова. Ей был 61 год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на персонального менеджера Поляковой Валерию Сергееву.



Писательница скончалась с родном Владимире. Несколько лет боролась с онкологической болезнью.

Полякова родилась 14 сентября 1959 года во Владимире. Она являлась автором более 90 детективов. По данным Российской книжной палаты, Татьяна Полякова постоянно входила в топ-10 самых издаваемых авторов России. По ее книгам сняты многие популярные фильмы, такие как «Тонкая штучка» с Александрой Захаровой в главной роли и «Черта с два».