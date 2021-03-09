В совете директоров «Татнефти» может смениться один из представителей Татарстана

Помощник президента республики Татарстан Альберт Нафигин стал кандидатом в Совет директоров ПАО «Татнефть». Он может заменить экс-помощника президента РТ по вопросам нефтегазохимического комплекса Рината Сабирова, возглавляющего АО «Газпром межрегионгаз Казань».

Кандидатуру Нафигина предложил АО «Связьинвестнефтехим» , говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации. Компания также выдвинула министра земельных и имущественных отношений РТ Фаниля Аглиуллина, министра финансов РТ Радика Гайзатуллина, начальника государственно-правового управления президента РТ Ларису Глухову и генерального директора АО «Связьинвестнефтехим» Валерия Сорокина.

Фото: commons.wikimedia.org

Свои кандидатуры предложила также компания «Вамолеро Холдингс Ко. Лимитед» (Vamolero Holdings Co. Limited): генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов, помощник президента РТ по вопросам нефтяной промышленности Шафагат Тахаутдинов, заместитель гендиректора по стратегическому развитию «Татнефти» Нурислам Сюбаев, главный геолог компании Раис Хисамов, первый заместитель гендиректора по разведке и добыче нефти и газа Рустам Халимов и ветеран труда Рафаиль Нурмухаметов.

Напомним, по итогам 2020 года выплаты совету директоров «Татнефти» выросли на 25%, до 289,6 млн рублей, при этом компания сократила вознаграждения членам правления на 29,8%, до 150,9 млн рублей.



Татьяна Демина