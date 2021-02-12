«Татнефть» в 2020 году увеличила вознаграждения совету директоров на 25%

По итогам 2020 года выплаты совету директоров «Татнефти» выросли на 25%, до 289,6 млн рублей, при этом компания сократила вознаграждения членам правления на 29,8%, до 150,9 млн рублей. Это следует из отчета компании за IV квартал.

Так, размер премий совету директоров в 2020 году вырос на 64%, до 162,6 млн рублей, а также иные вознаграждения — до 1,6 млн рублей против 53,1 тыс. рублей в 2019 году.



«Изменение размера вознаграждения органов управления произошло в части выплат по программе долгосрочного стимулирования ключевых работников, утвержденной решением совета директоров», — говорится в отчете.



Ранее Forbes составил рейтинг российских компаний, где больше всего платят топ-менеджерам. «Татнефть» заняла 25-ю строчку рейтинга. В 2019 году компания выплатила 20 управленцам суммарно 988 млн рублей.