Умерла экс-директор Национального архива Татарстана Людмила Горохова

6 марта умерла заслуженный работник культуры Татарстана и России, экс-директор Национального архива РТ Людмила Горохова, сообщается на сайте учреждения.

Горохова возглавляла Национальный архив Татарстана с 1986 по 2015 годы. Свою карьеру она начала в центральном государственном архиве ТАССР в 1966 году.

Фото: ga.tatarstan.ru

В 1970 году Горохова была награждена медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». В 2018 году за большой вклад в развитие архивного дела в Татарстане и многолетнюю плодотворную работу ее наградили медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Ранее сообщалось, что в Татарстане, по данным Росстата, смертность в январе выросла на 20,1% в годовом выражении.

Татьяна Демина