Денис Макаров — о победном мяче в ворота «Зенита»: «Пришлось бежать из последних сил, за счет характера»

Полузащитник «Рубина» и автор победного года в ворота петербургского «Зенита» Денис Макаров рассказал об эпизоде, с забитым мячом.

— Мысли были — добежать до штрафной. Играли из последних сил. Мы много оборонялись в этом матче, «Зенит» — хорошая команда, поджимала нас. Но из последних сил, за счет характера пришлось бежать. Удача сегодня была на нашей стороне.



Футболист рассказал об эмоциях после прерванной голевой засухи. Макаров не забивал с осени.

— Я долго не забивал — около десяти или одиннадцати матчей, так что было тяжело психологически. Но сегодняшний гол и победа придали мне сил и эмоций. Думаю, будем также играть в каждом матче — буду забивать во всех играх. Гол посвящаю маме, жене и всему женскому полу. С праздником, с 8 Марта! — сказал Макаров.

После победы над «Зенитом, «Рубин» набрал 34 очка и сравнялся с московским «Локомотивом» и «Ростовом».