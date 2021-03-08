В конце марта Белоруссия начнет промышленное производство «Спутника V»

Фото: Максим Платонов (архив)

В конце марта Белоруссия планирует начать промышленное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ожидается, что в месяц будут выпускать 500 тысяч доз.

«26 февраля выпущена первая партия — 15 тыс. ампул, которые сейчас в институте им. Гамалеи (Россия) проходят экспертизу на устойчивость, эффективность и т. д.», — передает агентство «БелТА» слова замминистра здравоохранения Белоруссии Дмитрия Чередниченко.

Он сообщил, что в первую очередь будет проведена вакцинация населения страны. При этом Чередниченко отметил, что условия договора позволяют Белоруссии экспортировать «Спутник V» в другие страны.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, вакцина «Спутник V» получила свое первое зарубежное регистрационное удостоверение именно в Белоруссии. Там ее одобрили в декабре прошлого года. На сегодняшний день она занимает второе место по популярности в мире.



Татьяна Демина