Первая авиакомпания запустила приложения с данными о тестах пассажиров на коронавирус

Фото: Максим Платонов

Сингапурская авиакомпания Singapore Airlines в тестовом режиме запустила мобильное приложение Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) для верификации здоровья пассажиров. В него будут загружаться результаты тестов на коронавирус, сделанных в аккредитованных клиниках. Авиакомпания стала первой в мире, кто запустил подобный сервис.



Приложение IATA Travel Pass доступно только для с устройств с iOS. Пока им могут воспользоваться только пассажиры, вылетающие из Сингапура в Лондон с 15 по 28 марта, сообщается на сайте Singapore Airlines.

Ранее Минцифры РФ представило приложение для отслеживания контактов с зараженными коронавирусом «Госуслуги.COVID трекер». «Если кто-то из пользователей заболел и у него положительный тест на COVID-19, он сообщает об этом анонимно через приложение, предоставляя только доступ к своим случайным ключам за последние две недели», — гласит описание приложения. Данные заболевшего коронавирусом приложение не разглашает. Лица, пользующиеся им, получат push-уведомление с датой контакта с инфицированным.