Верховный суд Татарстана оставил в силе штраф активистке за акцию с гробом
Верховный суд Татарстана сегодня оставил в силе штраф в размере 10 тысяч рублей, назначенный фем-активистке Анне Невской из-за акции против домашнего насилия возле отдела полиции в Казани.
Картонный гроб сочли «быстровозводимой сборно-разборной конструкцией». Такие пикеты требуют согласование с властями. По словам активистки, на заседание не пришла свидетельница обвинения — сотрудница Центра противодействия экстремизму, составившая рапорт.
Судья начал расспрашивать девушку о ее жизни, а затем, по ее словам, начал говорить, что «гроб плохой символ, из-за которого могло стать дурно идущей мимо бабушке, даже сравнивал его с фашистской символикой».
Свою акцию активистка провела 29 октября.
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