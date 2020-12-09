Верховный суд Татарстана оставил в силе штраф активистке за акцию с гробом

Фото: предоставлено безынициативной группой «ФемКызлар»

Верховный суд Татарстана сегодня оставил в силе штраф в размере 10 тысяч рублей, назначенный фем-активистке Анне Невской из-за акции против домашнего насилия возле отдела полиции в Казани.

Картонный гроб сочли «быстровозводимой сборно-разборной конструкцией». Такие пикеты требуют согласование с властями. По словам активистки, на заседание не пришла свидетельница обвинения — сотрудница Центра противодействия экстремизму, составившая рапорт.

Судья начал расспрашивать девушку о ее жизни, а затем, по ее словам, начал говорить, что «гроб плохой символ, из-за которого могло стать дурно идущей мимо бабушке, даже сравнивал его с фашистской символикой».

Свою акцию активистка провела 29 октября.

Татьяна Леухина