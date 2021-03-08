В Татарстане сняли ограничения движения по трассе М-5

В Татарстане, Башкирии и Оренбургской области сняли ограничение движения для автобусов, такси и грузовиков на трассе М-5. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области.

Ограничение, введенное из-за метели сняли в 12.00 по мск. Речь идет об участке с км 1194+500 по км 1296+000.

На данный момент продолжает действовать полное ограничение движения на дорогах регионального значения Оренбуржья. Как сообщают синоптики, местами в регионе ожидается метель, в западных и центральных районах усиление ветра до 18-23 м/с.

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра РТ с 18 часов 7 марта до 18 часов 8 марта в республике ожидается метель с ухудшением видимости до 500—1000 метров, на дорогах гололедица, местами снежные заносы.