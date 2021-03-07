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В «Нэфис Косметикс» прокомментировали сообщение в соцсетях о выбросах с предприятия

19:05, 07.03.2021
В «Нэфис Косметикс» прокомментировали сообщение в соцсетях о выбросах с предприятия
Фото: скриншот

В АО «Нэфис Косметикс» прокомментировали «Реальному времени» появившиеся в соцсети сообщения казанцев о том, что из-за выбросов с предприятия на автомобилях, припаркованных рядом, образовался странный налет.

«Наше производство расположено практически в центре города и в соответствии с требованиями действующего законодательства оно оборудовано двухуровневой системой фильтрации, механической и электростатической. Поэтому мы полностью исключаем, что наше предприятие может явиться причиной каких-либо выбросов, в виде соленого налета на припаркованных автомобилях», — сообщили в «Нэфис Косметикс».

На предприятии отметили, что все участки работают в штатном режиме.

Напомним, сегодня в соцсетях жители Казани пожаловались на странный налет на своих автомобилях, припаркованных в районе «Нэфис Косметикс». По данному факту Минэкологии Татарстана начало проверку.

Татьяна Демина
ПромышленностьПроисшествия Татарстан
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