В Татарстане количество браков в январе выросло в годовом выражении почти на 30%

В январе 2021 года в Татарстане зарегистрировали 1 300 браков, что на 293 больше, чем за аналогичный период прошлого года (1 007 браков). Таким образом, в январе количество браков выросло в годовом выражении на 29,1%.

За первый месяц текущего года развелись 1 075 пар татарстанцев, следует из данных Росстата. Для сравнения, в январе 2020 года в Татарстане зарегистрировали 1 034 развода. В январе 2021 года в годовом выражении количество разводов выросло на 4%.

Напомним, по данным управления ЗАГС Кабмина Татарстана, по итогам 2020 года республика Татарстан оказалась в лидерах среди других регионов Поволжья по уровню рождаемости и по количеству регистрируемых браков. Также по итогам прошлого года татарстанцев, желающих расторгнуть брак, стало меньше на 15%, или 9,9% на тысячу человек. Подробнее — в материале «Реального времени».

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске в 2020 году выдали замуж 14-летнюю девочку. Самой взрослой невестой города в прошлом году стала 69-летняя женщина, а самым взрослым женихом — 78-летний мужчина.

Татьяна Демина