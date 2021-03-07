Опрос: подарков к 8 Марта будет меньше, но они будут дороже

На 8 Марта в этом году россиянки получат меньше подарков, чем в позапрошлом и прошлом годах, но они будут дороже — желающие поздравить женщин планируют потратить на них больше, чем раньше. Об этом сказано в опросе сервиса SuperJob.



Чаще всего подарок хотят сделать супруге — 26%, маме — 20% и дочерям — 11%. О желании подарить что-нибудь родным и близким сообщили 8% опрошенных, сестрам — 6%, подругам — 5%, бабушке — 3%, по 2% — коллегам, свекрови и самой себе.

Много россиян рассказали, что не собираются дарить подарки и цветы — праздник в этом году хотят проигнорировать 29% мужчин и 42% женщин, тогда как в прошлом году об этом сообщали 2% мужчин и 27% женщин, а в 2019-м — соответственно 26% и 29%.

Зато россияне, отмечающие праздник, планируют больше потратить — в среднем сообщается о сумме 3 100 рублей на подарки и 2 700 на цветы. Респонденты с доходом выше 80 тысяч рублей собираются потратить больше всех — 3 700 рублей на подарки и 3 600 рублей на цветы. Мужчины на этот праздник тратят больше, чем женщины — 2 400 и 2 100 рублей соответственно.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее россиянки разных профессий рассказывали, какие цветы хотели бы получить на 8 Марта. Также сообщалось, что женщины предпочитают получить к 8 Марта духи, косметику и новый телефон. В числе нежеланных подарков оказались посуда, шампуни и гели для душа.

Маргарита Головатенко