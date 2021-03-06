Чернышенко: в России потребность в IТ-специалистах составляет до 1 млн человек

В России на сегодняшний день дефицит IТ-специалистов по разным оценкам составляет от 700 тысяч до 1 млн человек. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на выездном совещании «Кадры для будущего», которое сегодня состоялось в Иннополисе.



По его словам, благодаря увеличению бюджетных мест в вузах России и их перераспределению, а также благодаря приоритизации усилий страна сможет преодолеть нехватку кадров по IТ-направлениям.

Чернышенко сообщил, что до начала нового учебного года в России пересмотрят образовательные стандарты по IТ-специальностям. По его словам, в вузах будут реализованы образовательные модули в направлениях, которые нужны для прорыва в сфере цифровых технологий.

Напомним, на совещании в Иннополисе Чернышенко заявил, что для обеспечения прорыва в экономике России нужны кадры с цифровыми компетенциями. Он отметил, до 2024 года в стране необходимо подготовить 80 тысяч преподавателей высшей школы, которые будут обучать кадры для цифровой экономики. Опорным вузом в этом деле станет Иннополис.



Фото: tatarstan.ru

Также Чернышенко поручил ввести во всех российских вузах должность проректора по цифровизации.

