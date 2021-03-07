Сегодня в Татарстане ожидаются туман, слабая метель и до -11˚ днем

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 7 марта, днем облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег. Ночью и утром в отдельных районах туман и слабая метель, на дорогах гололедица, сообщает Гидрометцентр РТ.

Днем максимальная температура будет достигать -6..-11˚. Ночью максимальная температура может достигнуть -14..-19˚, а при прояснениях до -20..-25˚.

Ветер обещают западный с переходом на южный — слабый ночью и умеренный днем.



Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Напомним, в Гидрометцентре Татарстана предупреждали об ухудшении погодных условий 7 марта.

Маргарита Головатенко