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Синоптики предупредили татарстанцев о тумане и гололедице

15:13, 06.03.2021
Синоптики предупредили татарстанцев о тумане и гололедице
Фото: realnoevremya.ru

В Гидрометцентре Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий 7 марта. Завтра на территории республики ночью и утром местами ожидается туман.

Ночью и днем в воскресенье на дорогах в Татарстане местами гололедица, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Фото: Максим Платонов (архив)


Напомним, по прогнозам татарстанских синоптиков в воскресенье, 7 марта, в республике осадков не ожидается. В конце дня и вечером к западным районам приблизится фронтальный раздел очередного северо-западного циклона, там начнется метель. По прогнозам синоптиков, ночью морозы составят -15... -20°, при прояснениях до -24°, днем -6... -11°.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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