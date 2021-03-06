Синоптики предупредили татарстанцев о тумане и гололедице
В Гидрометцентре Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий 7 марта. Завтра на территории республики ночью и утром местами ожидается туман.
Ночью и днем в воскресенье на дорогах в Татарстане местами гололедица, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.
Напомним, по прогнозам татарстанских синоптиков в воскресенье, 7 марта, в республике осадков не ожидается. В конце дня и вечером к западным районам приблизится фронтальный раздел очередного северо-западного циклона, там начнется метель. По прогнозам синоптиков, ночью морозы составят -15... -20°, при прояснениях до -24°, днем -6... -11°.
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