Казанца подозревают в замене $33 тысяч супруги на билеты банка приколов

28 февраля 32-летняя жительница Казани обратилась в полицию — она сообщила, что кто-то заменил ее деньги на ненастоящие банкноты в период с октября 2020 года по февраль 2021 года. Тогда полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 158 УК РФ).



Изучив все обстоятельства произошедшего, допросив свидетелей и очевидцев, удалось установить, что к этому причастен муж потерпевшей. 29-летний молодой человек признал свою вину и рассказал, что проиграл все деньги, делая ставки. Сумма причиненного материального ущерба составила $33 тысячи.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Челнах задержали пенсионера, который расплатился в магазине пятитысячной купюрой из «банка приколов». 60-летний мужчина расплатился пятитысячной фальшивой купюрой и получил 4 950 рублей сдачи. Обман сразу раскрылся. В магазине заметили подмену и вызвали полицию. Полицейские возбудили против пенсионера уголовное дело по статье «Мошенничество».

Маргарита Головатенко