В Казани сокращают число рейсов общественного транспорта из-за нехватки сотрудников

В Казани сокращают рейсы общественного транспорта в вечернее время и увеличивают дневной интервал некоторых автобусных маршрутов. Причина — нехватка 30% работников, или 1209 водителей и кондукторов, на автотранспортных предприятиях. Ситуация остается напряженной с начала 2021 года.

Так, увеличивается дневной интервал автобусных маршрутов №2, 10, 10а, 25, 29, 34, 36, 55, 63, 68, 72, 75, 77, 90.

Причины дефицита кадров в том, что иностранные рабочие уехали на родину в прошлом году и не вернулись обратно в ПАТП, потому что предприятия не могут повысить зарплату. Средняя заработная плата водителей Казани за 2020 год составила 52 016 рублей.

Из-за сезонных вирусных заболеваний сейчас на больничном находятся 196 сотрудников. По сравнению с январем предыдущего года количество заболевших увеличилось в два раза, сообщается на сайте мэрии Казани.

Кроме того, перед началом рабочего дня проверяется состояние здоровья сотрудников. При повышенной температуре или насморке водителей и кондукторов не допускают к работе. По этой причине на сегодняшние маршруты не вышли пять сотрудников общественного транспорта.

Ранее на итоговой коллегии председатель Государственного комитета РТ по тарифам Александр Груничев предложил, чтобы средний размер платы за перевозку пассажиров ежегодно повышался на рубль. Казанские перевозчики выступили против инициативы.



Татьяна Леухина