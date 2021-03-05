Эксперты составили статистический портрет татарстанской женщины

Служба государственной статистики по РТ составила статистический портрет татарстанской женщины. Ее средний возраст составляет 42 года (41 — в городе, 45 — в селе).

По данным Татарстанстата, в Татарстане на сегодняшний день проживает 2,1 млн женщин — 53,7% общей численности населения республики. Средняя продолжительность их жизни составляет 79,9 лет (80 лет — у городских женщин, 79,5 — у проживающих в сельской местности).

В 2019 году в Татарстане вышли замуж 24,2 тыс. женщин. Большая часть из них (42%) сделали это в возрасте от 25 до 34 лет. Еще 38% вступили в брак в возрасте 18—24 лет. Остальные 19,6% вышли замуж в возрасте 35 лет и старше.

Эксперты также подсчитали, что средний возраст татарстанской матери при рождении ребенка — 29 лет.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Наибольший удельный вес женщин в общей численности работников зафиксирован в сфере здравоохранения и соцуслуг — 85%, в образовательной сфере — 80%, в гостиничном и ресторанном бизнесе — 74%.

Ранее специалисты службы государственной статистики по РТ составили демографический портрет татарстанского мужчины.



Татьяна Демина