Соцопрос: жители Набережных Челнов играют самые дорогие свадьбы в России

Фото: Максим Платонов

Жители Набережных Челнов тратят на свадьбы в среднем 225 тыс. рублей. Это самый высокий показатель по России. Казанцы же оценивают празднование свадьбы в 211 тыс. рублей.

В среднем россияне тратят на свадебное торжество 188 тыс. рублей, показал соцопрос компании «Сбер Управление Активами» и «Сбер страхование жизни».

До конца 2021 года планируют сыграть свадьбу или не исключают возможности вступления в брак 4% челнинцев и 5% жителей Казани. Для сравнения, по России этот показатель составляет 4,5%.

Жители Челнов и столицы Татарстана считают лучшим подарком на свадьбу деньги. Аналогичного мнения придерживаются 52% опрошенных россиян. Еще 23% уверены, что лучший подарок — постельное белье.

Четверть россиян считают, что залог успешной свадьбы — красивое платье невесты. 24% уверены, что все зависит от ресторана, праздничного стола и торта. 7% отметили важность музыки.

Еще 6% россиян заявили, что у молодоженов на торжестве должны быть «достойные» обручальные кольца и ведущий. 4% считают, что успех свадьбы предопределяет большое количество гостей, 2% проголосовали за свадебное путешествие и лимузин.

Татьяна Демина