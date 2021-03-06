Имущество обанкротившегося депутата Бариева оценили в 20,5 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Имущество, принадлежащее бывшему министру по делам молодежи и спорта РТ, а ныне депутату Госдумы и члену Олимпийского комитета Марата Бариева, оценено в 20,5 млн рублей, следует из оценки, проведенной в ходе банкротства (отчет оценщика есть в распоряжении «Реального времени»).

Как следует из этого отчета, Бариеву принадлежит жилой дом в деревне Матюшино площадью чуть более 200 кв. м — его вместе с земельным участком в 338 кв. м оценили в 15,3 млн рублей. Еще в 5 млн рублей оценен другой дом, площадью в 62 кв. м в Песчаных Ковалях. Здания и земли находятся в залоге у «Энергобанка».

Также Бариеву принадлежит 400 штук акций «Татнефти», которые оценены в 214 тыс. рублей (это менее чем 0,0002% капитала компании). Кроме того, в отчете отмечается что супруге Бариева также принадлежит земельный участок с хозяйственной постройкой для ведения садоводства в Московской области, его оценили в 1,25 млн рублей.

Марат Бариев был признан банкротом по иску АСВ из-за поручительства по кредитам коммерческой фирмы в «Татфондбанке». Подробнее об этом — в материале «Реального времени».