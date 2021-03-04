В Казани сняли видеоэкскурсию, посвященную дому Кекина

На YouTube-канале «Новая Тартария» опубликован выпуск, посвященный знаменитому дому Кекина в Казани. Видеоэкскурсию провел провел замруководителя республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуард Хайруллин.

«Готический замок на горе — дом Кекина. Дом, построенный на стрелке двух улиц, будто и не в Казани вовсе, а в Париже или Санкт-Петербурге», — начинает рассказ Эдуард Хайруллин.

По одной из легенд дом был построен на спор. По условиям спора, Кекин должен был построить дом «какого Казань до сих пор не видывала» за один строительный сезон, при этом сохранить избушку землевладельца, который не хотел давать разрешения на строительство.

«Разрешение было получено, дом построен за год, спор выигран. А что с избушкой? Избушка оказалась на том же месте, где и была, только на крыше дома Кекина», — рассказал Хайруллин.

Ранее на YouTube-канале «Новая Тартария» был опубликован выпуск, посвященный историческим местам Казани, связанным с биографией русского оперного певца Федора Шаляпина.

Ольга Плешкова