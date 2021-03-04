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Глава Миндортранса Татарстана вошел в совет директоров АО «Содружество»

17:10, 04.03.2021
Глава Миндортранса Татарстана вошел в совет директоров АО «Содружество»
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов вошел в совет директоров АО «Содружество». Сегодня состоялось первое заседание СД в обновленном составе, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

На заседании был избран председатель совета директоров — им стал замначальника ГЖД–филиала ОАО «РЖД» Владимир Тюленев. Ханифов стал заместителем председателя.

Совет директоров обсудил мероприятия по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. Его решено провести 28 июня.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

На заседании Ханифов предложил генеральному директору ППК «Содружество» Азату Ахметшину разработать план мероприятий по увеличению пассажиропотока на обслуживаемых маршрутах пригородных железнодорожных перевозок.

ОбществоВласть Татарстан
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