Глава Миндортранса Татарстана вошел в совет директоров АО «Содружество»
Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов вошел в совет директоров АО «Содружество». Сегодня состоялось первое заседание СД в обновленном составе, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
На заседании был избран председатель совета директоров — им стал замначальника ГЖД–филиала ОАО «РЖД» Владимир Тюленев. Ханифов стал заместителем председателя.
Совет директоров обсудил мероприятия по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. Его решено провести 28 июня.
На заседании Ханифов предложил генеральному директору ППК «Содружество» Азату Ахметшину разработать план мероприятий по увеличению пассажиропотока на обслуживаемых маршрутах пригородных железнодорожных перевозок.ОбществоВласть Татарстан
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