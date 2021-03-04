Путин посоветовал волонтеру из Татарстана поздравить Минниханова с прошедшим днем рождения

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе» предложил волонтеру из Татарстана поздравить президента Татарстана Рустама Минниханова с прошедшим днем рождения и обсудить с ним добровольческие проекты.

Волонтер из Татарстана Хрия Халитова на встрече рассказала президенту о помощи, которую добровольцы оказывали ветеранам во время пандемии, а также о другой работе волонтеров.

«Вы такую большую работу проводите, и она достойна того, чтобы ее поддержать», — отметил Путин (цитата по ТАСС).

Он напомнил, что недавно разговаривал с Миннихановым, которому 1 марта исполнилось 64 года, и поздравил его с днем рождения. Халитова в ответ заметила, что не поздравляла президента Татарстана.

«Позвоните ему, поздравьте. Ему будет очень приятно. Обсудите с ним проекты, которые вы готовите в ближайшее время, уверен, что он вас поддержит. Чтобы вам было проще, его помощники с вами свяжутся, а вы его поздравите с днем рождения, а он придумает, чем вам помочь в ходе вашей работы», — заявил Путин.