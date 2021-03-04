Ramzes666 и Solo снова объединятся в одну команду. Первый матч уже сегодня

Фото: instagram ramzes

Экс-игроки российской команды Virtus.pro по Dota 2 Роман RAMZES Кушнарев и Алексей Solo Березин, а также еще один тиммейт Ростислав fn Лозовой выступят в составе новой команды Dota Team на EPIC League Season 3. Информацию об этом сообщил портал Metaratings.

Еще два места в команде займут Милан MiLAN Козомара и Абдималик Malik Сайлау. С таким ростером Dota Team стартует в лиге матчем против Team Spirit (пройдет сегодня, 4 марта, в 16.00 мск).



Игры групповой стадии EPIC League Season 3 начались 2 марта и продолжатся до 13 марта. Восемь лучших коллективов попадут в первый дивизион лиги, где разыграют $85 тысяч, остальные коллективы получат места во втором дивизионе, призовой фонд которого составляет $15 тысяч.