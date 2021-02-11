В Татарстане начал свою работу новый телеканал «ЮВТ-24»

В Татарстане начал работу телеканал ЮВТ-24 — фактически «перезагруженный» местный гостелеканал «Альметьевск ТВ». Старое-новое СМИ усилится, чтобы активнее конкурировать с альметьевским телеканалом «Луч», поддерживаемым «Татнефтью».



Региональное телевидение охватывает Бавлы, Лениногорск, Азнакаево, Бугульму и Заинск. Канал намерен участвовать в конкурсе на 22-ю кнопку — соответствующий конкурс Роскомнадзора ожидается уже этой весной. Точные сроки пока неизвестны.

Главный медиаменеджер Татарстана Шамиль Садыков — генеральный директор АО «Татмедиа» отказался назвать сумму инвестиций.

«Мы полностью меняем упаковку телеканала. Благодаря президенту и правительству республики, провели полное техническое обновление, телеканал работает в HD-формате, у него теперь самое современное оборудование. Поэтому по части материально-технической базы они максимально вооружены. У наших конкурентов таких технических возможностей нет», — рассказал он в интервью «Реальному времени».

Полное интервью читайте в материале «Реального времени».



Ольга Плешкова