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Ночью в Казани две девушки вызвали спасателей из-за агрессивной кошки

11:23, 04.03.2021
Ночью в Казани две девушки вызвали спасателей из-за агрессивной кошки
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани минувшей ночью спасателям пришлось выезжать на помощь к двум девушкам, которые не могли выйти из комнаты из-за агрессивного кота. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 2.50. В квартире в одном из домов по улице П. Лумумбы домашняя кошка сильно поцарапала двух девушек, животное вело себя агрессивно. Существовала угроза жизни и здоровью.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Прибывшие на место спасатели поймали кошку и закрыли в ящике для переноски животных для дальнейшей транспортировки в ветеринарную клинику.

В августе прошлого года сотрудники МЧС спасли от дикой кошки двоих взрослых и двоих детей.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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