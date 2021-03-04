В казанском Кремле объяснили предложение Минниханова ввести смертную казнь за наркоторговлю

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова прокомментировала предложение Рустама Минниханова ввести смертную казнь за наркоторговлю. «Он не давал наказа, что давайте, внесите законопроект о возвращении смертной казни», — отметила она.

По словам Галимовой, Минниханову каждое утро докладывают оперативную ситуацию: «И практически ежедневно в этой сводке докладывают о том, что находят очередные закладки наркотических средств. Как правило, это синтетика, которая не только зависимость в человеке вызывает, но и смерть. И он с болью в сердце среагировал на то, почему мы не можем... И это каждый раз сходит с рук, и поэтому он призвал максимально обратить внимание на эту часть работы».

Вчера Минниханов рассказал, что в ходе беседы с депутатами Госдумы высказался за возвращение смертной казни или пожизненного заключения тем, кто связан с наркобизнесом.