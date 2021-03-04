На третий этап реконструкции очистных сооружений в Казани потратят 945 млн рублей

На третий этап реконструкции биологических очистных сооружений Казани (БОСК) потратят 945,5 млн рублей. Заказчиком выступает ГКУ Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан». Такой тендер появился на сайте госзакупок.

От подрядчика требуется выполнить строительно-монтажные и прочие работы, в том числе установить оборудование.

Согласно документам, нужно выполнить подготовительные и земляные работы, возвести несущие и наружные ограждающие конструкции, осуществить фасадные работы, устроить кровлю, внутренние санитарно-технические, электротехнические, слаботочные и трубопроводные системы. Еще необходимо провести наружные сети канализации, водо-, тепло- и газоснабжения, трубопровод. Также необходимо осуществить работы по обустройству автомобильной дороги.



В январе сообщалось, что в Казани завершается реконструкция биологических очистных сооружений.

Маргарита Головатенко