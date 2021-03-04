Завтра в некоторых домах Советского района Казани на сутки отключат воду

В пятницу, 5 марта, в связи с работами на сетях водопровода в некоторых домах Советского района Казани, поселках Карьер, Нагорный и Новая Сосновка на сутки отключат воду, сообщается на сайте мэрии города.

Водоснабжение отключат с 9:00 5 марта до 9:00 6 марта по следующим адресам:

ул. Журналистов, 57, 57а, 57а корпус 1, 57б, 57в, 62, 62 корпуса 1, 2, 2а, 3, 8, 9, 9а, 13, 15, 17, 18; 62/4, 62 лит. А, 101а, 101 корпус 1, 103, 103 (все корпуса), 105, 105 (все корпуса), 107, 107 (все корпуса);

Сибирский тракт, четные номера домов с №44 по 78, нечетные номера домов с №45 по 75.

на улицах: 1-я Вольская, 2-я Вольская, Односторонка Ноксинская, Троицкая Нокса во всех домах.

Напомним, 25 февраля в Казани на проспекте Ибрагимова прорвало трубу водопровода диаметром 500 мм 1973 года постройки, что привело к отключению воды в 12 домах. Аварию устранили в тот же день.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также в этот день в Казани произошла еще одна коммунальная авария, из-за которой остались без воды жильцы нескольких домов на перекрестке улиц Гвардейской и Аделя Кутуя. Также стало известно о затоплении улицы Четаева из-за повреждения водопровода.



Татьяна Демина