В Нижнекамске самой молодой мамой в 2020 году стала 15-летняя девушка

В прошлом году самой молодой мамой Нижнекамске стала 15-летняя местная жительница, самой взрослой родившей в 2020 года стала 45-летнаяя женщина, рассказала в своем Instagram-аккаунте начальник управления ЗАГСа Нижнекамского района РТ Бэлла Махотина.

Самому молодому папе муниципалитета в прошлом году было 17 лет, самому старшему — 71 год.



Всего в 2020 году в Нижнекамске родились 2 974 ребенка: 1 499 мальчиков и 1 475 девочек. 85% из них появились на свет у родителей, состоящих в браке.

Вне брака родились в прошлом году 448 малышей. Из них в отношении только 270 новорожденных в Нижнекамске установили отцовство. 6% родившихся в 2020 году детей воспитывают только мамы.



Напомним, Нижнекамский район занял четвертое место в Татарстане по регистрации актов о рождении на тысячу населения (10,9) — 12,2. На первом месте — Казань с показателем 15,7, на втором Набережные Челны (12,2). На третьем месте Альметьевский район РТ (11,3). Замыкает пятерку Бугульминский район с показателем 9,2 на тысячу граждан.

В целом по Татарстану регистрация актов о рождении на тысячу населения составляет 10,7. По России — 9,9.

Татьяна Демина