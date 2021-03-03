Премьер-министр Швеции осудил нападение на жителей Ветланда
Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что осуждает нападение мужчины с ножом на людей, которое случилось на юге страны в городе Ветланда в провинции Йёнчёпинг. По его словам, это «ужасное насилие».
Правоохранительные органы страны уже начали расследование обстоятельств нападения и отслеживают ситуацию на предмет необходимости введения дополнительных мер безопасности. Инцидент классифицируется как покушение на убийство, но рассматривается версия о наличии у напавшего террористических мотивов.
«На эти отвратительные действия мы отвечаем сплочением силы общества», — приводит ТАСС слова Лёвена.
Напомним, сегодня в деревне Ветланда, в 300 километрах от Стокгольма, неизвестный мужчина напал на людей с ножом. Восемь человек получили ранения. Нападавшего задержала полиция, в процессе он был ранен. Его госпитализировали.
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