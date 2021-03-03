Новости происшествий

01:02 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Премьер-министр Швеции осудил нападение на жителей Ветланда

23:55, 03.03.2021
Премьер-министр Швеции осудил нападение на жителей Ветланда
Фото: pixabay.com

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что осуждает нападение мужчины с ножом на людей, которое случилось на юге страны в городе Ветланда в провинции Йёнчёпинг. По его словам, это «ужасное насилие».

Правоохранительные органы страны уже начали расследование обстоятельств нападения и отслеживают ситуацию на предмет необходимости введения дополнительных мер безопасности. Инцидент классифицируется как покушение на убийство, но рассматривается версия о наличии у напавшего террористических мотивов.

«На эти отвратительные действия мы отвечаем сплочением силы общества», — приводит ТАСС слова Лёвена.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, сегодня в деревне Ветланда, в 300 километрах от Стокгольма, неизвестный мужчина напал на людей с ножом. Восемь человек получили ранения. Нападавшего задержала полиция, в процессе он был ранен. Его госпитализировали.

Татьяна Демина
Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем