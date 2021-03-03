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Синоптики предупредили татарстанцев о метели и сильном ветре

19:26, 03.03.2021
Синоптики предупредили татарстанцев о метели и сильном ветре
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Синоптики предупредили татарстанцев об ухудшении погоды. По данным Гидрометцентра РТ, утром и днем 4 марта в республике и в Казани ожидается метель с ухудшением видимости до 500—1000 метров и менее.

Также завтра в Татарстане ожидается сильный ветер с порывами от 15 до 20 м/с.

Напомним, ранее Гидрометцентр РТ выпустил обзор погоды. Согласно ему, 4 марта в республике ожидаются снег и метель. Днем в отдельных районах Татарстана возможны усиления ветра до 15—17 м/с. Температуры ночью понизятся до -8... -13 градусов (при прояснениях до -18 градусов), днем ожидается -1... -6 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По прогнозам синоптиков, на этой неделе погода будет определяться влиянием циклонов и атмосферных фронтов. Ожидается неустойчивая погода с колебаниями температуры и атмосферного давления, в том числе с осадками.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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