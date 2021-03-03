В Татарстане мужчина оформил кредит на умершую мать

В Татарстане задержали мужчину, который оформил в банке кредит на умершую мать. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

В полицию обратился представитель службы безопасности финансовой организации. Он рассказал, что долгое время в банк не поступают платежи по кредитному договору Выяснилось, что клиент числится умершим, при этом договор был оформлен уже после смерти заемщика.

Полицейские установили, что заем оформил 31-летний сын умершей женщины. Он объяснил, что знал данные от онлайн-кабинета матери. После ее смерти он оформил кредит, а деньги потратил.

Фото: realnoevremya.ru

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина находится под подпиской о невыезде.



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Ольга Плешкова