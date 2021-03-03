Старт летнего набора в «Школе 21» от Сбера в Казани
1 марта стартовал второй «бассейн» из пяти запланированных в «Школе 21» в этом году. По итогу завершения зимних «бассейнов» в «Школе 21» будет запущена новая волна основного обучения и более 200 «бассейнистов» станут частью школьного комьюнити.
«Школа 21» — бесплатная школа программирования. С момента открытия филиала «Школы 21» в Казани было подано более 120 тысяч заявок. 2 300 абитуриентов приняли участие в финальных отборочных этапах — «бассейнах». Всего за прошлый год состоялось пять «бассейнов».
«Бассейн» — четырехнедельный интенсив по программированию, который участники проходят на территории кампуса «Школы 21» и по итогам которого определяются участники, зачисленные на основное обучение.
Для обучения в «Школе 21» не нужны результаты ЕГЭ, опыт или техническое образование — участники начинают обучение с самых азов. Обучение полностью бесплатное и его можно совмещать с работой или учебой в вузе. «Школа 21» открыта 24/7, и участники сами выстраивают график своего обучения, движутся по своей индивидуальной образовательной траектории.
Сегодня в казанском филиале «Школы 21» обучается более пятисот участников. Возраст участников варьируется от 18 до 60 лет. В филиале обучаются граждане России, Азербайджана, Киргизии, Нигерии, Таджикистана и Узбекистана. Доля девушек высокая для ИТ индустрии — 20%. Половина участников ранее не имели опыта программирования.
Сейчас в «Школе 21» можно освоить широкий спектр профессий из области ИТ: разработчик на Java, Go, разработчик веб-приложений на Python, Ruby и др., разработчик мобильных приложений, DevOps-специалист, специалист в области робототехники, специалист в области анализа данных, специалист в области кибербезопасности, разработчик компьютерных игр и AR/VR-приложений.
Справка
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующей акцией. Оставшимися 50% минус 1 голосующей акцией от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
«Школа 21» — бесплатная школа программирования от Сбера. В основе методики обучения метод равный равному, где участники выступают в роли учителя и ученика. Обучение в «Школе 21» бесплатное. С момента открытия кампуса «Школы 21» в Казани было подано более 100 тысяч заявок. Более 2300 абитуриентов приняли участие в «бассейнах». Стать участником «Школы 21» может любой человек в возрасте от 18 лет, успешно прошедший отборочные этапы. Оставить заявку на обучение можно на сайте 21-school.ru. В Казани «Школа 21» предоставляет участникам бесплатный хостел.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым