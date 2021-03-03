Старт летнего набора в «Школе 21» от Сбера в Казани

1 марта стартовал второй «бассейн» из пяти запланированных в «Школе 21» в этом году. По итогу завершения зимних «бассейнов» в «Школе 21» будет запущена новая волна основного обучения и более 200 «бассейнистов» станут частью школьного комьюнити.

«Школа 21» — бесплатная школа программирования. С момента открытия филиала «Школы 21» в Казани было подано более 120 тысяч заявок. 2 300 абитуриентов приняли участие в финальных отборочных этапах — «бассейнах». Всего за прошлый год состоялось пять «бассейнов».

«Бассейн» — четырехнедельный интенсив по программированию, который участники проходят на территории кампуса «Школы 21» и по итогам которого определяются участники, зачисленные на основное обучение.

Для обучения в «Школе 21» не нужны результаты ЕГЭ, опыт или техническое образование — участники начинают обучение с самых азов. Обучение полностью бесплатное и его можно совмещать с работой или учебой в вузе. «Школа 21» открыта 24/7, и участники сами выстраивают график своего обучения, движутся по своей индивидуальной образовательной траектории.

Сегодня в казанском филиале «Школы 21» обучается более пятисот участников. Возраст участников варьируется от 18 до 60 лет. В филиале обучаются граждане России, Азербайджана, Киргизии, Нигерии, Таджикистана и Узбекистана. Доля девушек высокая для ИТ индустрии — 20%. Половина участников ранее не имели опыта программирования.

Сейчас в «Школе 21» можно освоить широкий спектр профессий из области ИТ: разработчик на Java, Go, разработчик веб-приложений на Python, Ruby и др., разработчик мобильных приложений, DevOps-специалист, специалист в области робототехники, специалист в области анализа данных, специалист в области кибербезопасности, разработчик компьютерных игр и AR/VR-приложений.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»