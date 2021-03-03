Минниханов ответил на вопрос по числу женщин во власти в Татарстане
Президент Татарстана Рустам Минниханов ответил на вопрос по числу женщин во власти в республике.
«Главный критерий профпригодности — умение выполнять свою работу. Специально никогда бы не стал брать на работу именно женщину или мужчину. Мы смотрим просто: кто бы мог работать на этой позиции», — прокомментировал президент республики на встрече с представителями СМИ в преддверии Международного женского дня.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов ответил на вопрос «Реального времени» про нехватку детских садов в пригородах, из-за чего родители каждое утро стоят в пробках.
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