Минниханов ответил на вопрос по числу женщин во власти в Татарстане

Фото: Официальный Татарстан

Президент Татарстана Рустам Минниханов ответил на вопрос по числу женщин во власти в республике.

«Главный критерий профпригодности — умение выполнять свою работу. Специально никогда бы не стал брать на работу именно женщину или мужчину. Мы смотрим просто: кто бы мог работать на этой позиции», — прокомментировал президент республики на встрече с представителями СМИ в преддверии Международного женского дня.



Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов ответил на вопрос «Реального времени» про нехватку детских садов в пригородах, из-за чего родители каждое утро стоят в пробках.

Ольга Плешкова