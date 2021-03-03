Минниханов назвал ошибкой застройку территорий без объектов социальной инфраструктуры

Фото: Официальный Татарстан

Президент Татарстана Рустам Минниханов ответил на вопрос «Реального времени» про нехватку детских садов в пригородах, из-за чего родители каждое утро стоят в пробках.

Минниханов признал ошибкой застройку территории без объектов социальной инфраструктуры.

Фото: Максим Платонов

«Тема важная, непростая. Но когда мы осваиваем какую-то территорию, мы должны рассматривать ее как комплекс со школьными, медицинскими учреждениями. В самом начале ошибка наша — когда мы неразумно строим жилые комплексы, а по большому счету все жители с утра встают и едут в город, затем обратно. У нас есть программа — надо создавать индустриальные парки, технопарки, другие формы [занятости]», — сказал президент Татарстана.

Ранее Минниханов заявил о необходимости создавать индустриальные площадки в районах Татарстана.

Ольга Плешкова