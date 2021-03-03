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В Нижнекамске задержали мужчину, оформившего заем на умершую мать

11:59, 03.03.2021
В Нижнекамске задержали мужчину, оформившего заем на умершую мать
Фото: realnoevremya.ru

В Нижнекамске полицейские задержали 31-летнего местного жителя, который оформил заем в размере 110 тысяч рублей на умершую мать. Об этом сообщает МВД по РТ.

В полицию обратился представитель службы безопасности финансовой организации. Он рассказал, что платежи по договору не поступают достаточно в течение длительного времени. Выяснилось, что клиент банка числится умершим, более того, договор оформлен после его смерти.

Жителя Нижнекамска задержали в ходе проведения следственных мероприятий. Сам он рассказал, что оформил заем через онлайн-кабинет матери — он знал данные личного кабинета. Сумму он потратил по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч.1 ст.159 УК РФ). Задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что казанцу дали условный срок за кражу женских колготок. Он украл из магазина продукцию на сумму в 7 тысяч рублей.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
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