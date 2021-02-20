Три тысячи рублей на подарок защитнику Отечества — это много или мало?

Подавляющее большинство женщин — 79% — планируют дарить на День защитника Отечества подарок, не превышающий в стоимости 3 000 рублей, говорится в опубликованном сегодня исследовании Avito. 39% из них готовы потратить и того меньше — до тысячи рублей, 40% — от 1 000 до 3 000 рублей.

Примерно треть опрошенных, как по всей России, так и в Казани, при этом намерены сделать «традиционный» для этого дня подарок — вручить дезодорант или пену для бритья. Еще 23% подарят обувь или же подарочный сертификат, чуть меньше (21% и 19% соответственно) — подарят спорттовары или нижнее белье.

При этом 28% мужчин хотели бы получить более весомый подарок — какой-либо гаджет. Еще 21% хотят на День защитника Отечества часы (при этом дарить часы собираются только 7% женщин), почти столько же предпочли бы получить в подарок алкоголь или товары для спорта. Впрочем, 16% мужчин вполне устроит те же дезодорант и пена.

Подарком за 3 тысячи на День защитника Отечества может стать:

— 60 пар носков по 50 рублей пара. Чистых носков много не бывает.

— 30 флаконов пены для бритья за 100 рублей каждый.

— Из желаемых гаджетов мужчины вполне смогут рассчитывать на фитнес-браслет, стоимость которых варьируется в районе 2 500 рублей, по данным аналитиков «Связного» на середину 2020 года.

— Из товаров для спорта выбор будет не особо велик — помимо тех же фитнес-браслетов, мужчины смогут рассчитывать разве что на коврики для йоги (средняя цена — 1300 рублей, по данным исследования того же Avito), палки для скандинавской ходьбы (1200 рублей) или баскетбольный мяч (около 2 тысяч рублей). Средний чек на покупку спорттоваров в России приближается к 5 тысячам рублей, говорится в исследовании оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

— Три тысячи рублей — это 9% от средней зарплаты женщин, которая на начало 2020 года в России составляла 72% от средней зарплаты мужчин (32,6 тыс. и 45,5 тыс. рублей соответственно), следует из доклада российских властей, подготовленного для ООН.

— И это в полтора раза больше, чем в 2020 году мужчины тратили на 8 Марта: по данным сервиса «Яндекс.Касса», год назад на Международный женский день средний чек подарка составлял около 2 тыс. рублей.

Александр Артемьев