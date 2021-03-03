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В Казани утром наблюдаются 7-балльные пробки

08:01, 03.03.2021
В Казани утром наблюдаются 7-балльные пробки
Фото: pxhere.com

В Казани в среду утром пробки достигли 7 баллов. Данные приводит сервис «Яндекс.Карты» по состоянию на 7:58.

Из-за ДТП заторы образовались на улице Декабристов, Аграрная. Движение затруднено на улицах Мира, Вересаева, Ударная, Шоссейная, Ленинградская, Копылова. В центре города пробки образовались на Технической улице, Назарбаева, Товарищеская. Также «встали» улицы Аделя Кутуя, Патриса Лумумбы, проспект Камалеева, проспект Победы, Мамадышский тракт.

АвтоПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан
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