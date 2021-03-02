Новый полноценный ролик «Dota: Кровь Дракона» представила Netflix
Стриминговая платформа Netflix опубликовала полноценный трейлер нового аниме-сериала «DOTA: Кровь дракона». Экранизацию игры осуществляет южнокорейская студия Studio MIR, в резюме которой такие работы как«Легенда о Корре» и «Вольтрон: Легендарный защитник».
Проект создают совместно со студией-разработчиком игры Valve, в за сценарий отвечает Эшли Миллер («Люди Икс: Первый класс», «Черные паруса»), а сопродюсером выступил Ки Хьюн Рю («Вольтрон: Легендарный защитник»).
Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов, а сюжет расскажет о драконьем рыцаре Дэвионе — том самом из игры, которого сводит судьба с древним эльдвурмом и принцессой Мираной (тоже представленной в культовой игре). Премьера сериала состоится 25 марта.СпортОбществоКультураТехнологииITТелекоммуникацииМедиа
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