У бывшего сотрудника полиции в Елабуге конфисковали автомобиль за 2,2 млн рублей

В Елабуге по иску прокуратуры конфисковали автомобиль стоимостью 2,2 млн рублей у бывшего сотрудника полиции. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что в 2018 году полицейский и его супруга купили квартиру и две машины. При этом сумма сделок превышала общий доход служащего и его супруги за три последних года. В качестве источника денег полицейский указал заем у знакомого и деньги, подаренные ему отцом. Однако при проверке законности происхождения доходов, часть указанных сведений не подтвердилась.

Фото: realnoevremya.ru

Во время проверки полицейский уволился из органов. Прокуратура обратилась в суд с исковым требованием об изъятии в доход государства автомобиля стоимостью свыше 2,2 млн рублей. Суд, согласившись с доводами прокуратуры, исковое заявление удовлетворил.

Судебное решение в законную силу не вступило.

Ранее «Реальное время» сообщало, что сотрудница полиции Приволжского района Казани может лишиться жилого дома с участком и автомобиля «Мерседес» на сумму 3,8 млн рублей. По версии проверяющих, личные расходы дамы в погонах значительно превысили ее официальные доходы.



Ольга Плешкова