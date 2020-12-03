Двух полицейских в Татарстане обвинили в покупке имущества на нетрудовые доходы

Фото: "Реальное время"

Сотрудница полиции Приволжского района Казани может лишиться жилого дома с участком и автомобиля «Мерседес» на сумму 3,8 млн рублей. По результатам служебной проверки МВД Татарстана направило материалы в прокуратуры РТ, а прокуроры обратились в суд с требованием конфискации, передает журналист «Реального времени».



Об этом сегодня на брифинге в ИА «Татар-информ» сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции прокуратуры РТ Ринат Латыпов. Заявление по сотруднице пока не рассмотрено. По версии проверяющих, личные расходы дамы в погонах значительно превысили ее официальные доходы.

Схожий факт зафиксирован и в полиции Елабужского района, где сотрудник приобрел авто и квартиру, но не смог обосновать, на какие деньги это сделал. «Два сотрудника полиции — с одной стороны, это плохо, а с другой — хорошо. Это свидетельствует, что сотрудники полиции ответственно относятся к своим обязанностям и не укрывают факты», — отметил Латыпов. Примером иного подхода на брифинге прозвучала история служащей Минюста РТ, ставшей обладательницей имущества на 9,2 млн рублей.