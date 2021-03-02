В Казани продлили ограничение движения транспорта и пешеходов на участке по Аделя Кутуя

В Казани продлили ограничение движения транспорта и пешеходов по улице Аделя Кутуя. Об этом сообщается на сайте исполкома Казани.

«До 19 марта для автомобилей и пешеходов закрыт участок улицы Аделя Кутуя возле здания №34в по проспекту Альберта Камалеева», — сообщается на сайте исполкома.

Неудобства связаны со строительством сетей теплоснабжения.

Отметим, что ограничение движения на Аделя Кутуя продлевают уже не в первый раз.

Ольга Плешкова