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В Казани продлили ограничение движения транспорта и пешеходов на участке по Аделя Кутуя

16:07, 02.03.2021
В Казани продлили ограничение движения транспорта и пешеходов на участке по Аделя Кутуя
Фото: kzn.ru

В Казани продлили ограничение движения транспорта и пешеходов по улице Аделя Кутуя. Об этом сообщается на сайте исполкома Казани.

«До 19 марта для автомобилей и пешеходов закрыт участок улицы Аделя Кутуя возле здания №34в по проспекту Альберта Камалеева», — сообщается на сайте исполкома.

Неудобства связаны со строительством сетей теплоснабжения.

Отметим, что ограничение движения на Аделя Кутуя продлевают уже не в первый раз.

Ольга Плешкова
ОбществоАвто Татарстан
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